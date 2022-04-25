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Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin bilgiler alırken, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

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