Bakan Akar "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile katıldı.

Bakan Akar, konuşmasına ise tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek başladı. TUSAŞ'ta tam bağımsız Türkiye ideali yolunda ortaya koyulan bu milli gurur tablosuna şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Akar, "Savunma ve havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan ve bugün tanıtımı yapılan Milli Muharip Uçağımızın (MMU), Hürjet'in, Atak 2 ve Anka 3'ün ülkemize, asil milletimize, kahraman ordumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kararlı tutumu, liderliği, destek ve teşvikleri ile yerli ve milli savunma sanayimizin, bugünkü gıpta edilen seviyeye ulaşmasını sağlayan zatı devletlerine bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

'Türkiye Yüzyılı'nda milli denizaltımızı denizlerimizde ve başta MMU olmak üzere birçok yerli ve milli hava aracımızı semalarımızda göreceğiz"

Yapay zeka ve siber uygulamaların günümüzün ve geleceğin dünyasını büyük bir hızla şekillendirdiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Devletimiz de dünyadaki bu değişimi doğru okumuş, stratejik hedefler belirlemiş, bu kapsamda proaktif davranarak başta savunma sanayi olmak üzere, hemen her alanda büyük Ar-Ge yatırımları gerçekleştirmiş ve önemli başarılar elde etmiştir. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, ÇNRA'larımızı, Fırtına obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, savaş gemilerimiz ile milli deniz topumuzu, akıllı hassas mühimmat ve füzelerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize, Altay tankımızı Kara Kuvvetlerimize teslim ettik, gözlem uydumuz İMECE'yi de Hava Kuvvetlerimizin komuta kontrolünde uzaya gönderdik ve daha birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nda milli denizaltımızı denizlerimizde ve başta Milli Muharip Uçağımız olmak üzere birçok yerli ve milli hava aracımızı semalarımızda göreceğiz."

NATO standartlarındaki sistemler

Hudut güvenliğinin sağlanmasından yurt içi ve sınır ötesindeki harekata, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerin korunmasından başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere de birçok coğrafyada Mehmetçiğin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesine yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimizin katkısının büyük olduğunu ifade eden Bakan Akar, "NATO standartlarında üretilen ve operasyonlarda denenmiş olan silah sistemlerimizin sahadaki etkinliği, tüm dünyanın da dikkatini çekmiş, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerimize olan talep her geçen gün artmış, Milli Teknoloji Hamleleri doğrultusunda 'Made in Türkiye' markası, uluslararası pazarda hak ettiği konuma yükselmiş ve ülkemiz artık kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü haline gelmiştir" açıklamalarında bulundu.

Savunma teknolojilerinin bir üst aşamasını ifade eden beşinci nesil muharip uçaklar başta olmak üzere bugün tanıtımı yapılan sistemlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin hayati önemi haiz olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Ülkemiz için bir platform veya silah sistemi geliştirmenin çok daha ötesinde anlamlar taşıyan bu projeler; bir zihniyet devrimidir, sahip olduğumuz insan kaynağını, teknoloji birikimini, proje yönetim sistematiğini ve ekonomik gücümüzü göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Son 20 yılda başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda elde edilen başarılar, zihinlere yer etmiş 'yapamazsınız, başaramazsınız' düşüncesini yerle bir etmiş, milletimize ve özellikle gençlerimize, şanlı tarihimize yakışır bir öz güveni yeniden kazandırmıştır."

Milli teknoloji hamlesi

Ziyaret ettiği TEKNOFEST'te de gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Bakan Akar, "İnanıyoruz ki geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, sahip oldukları özgüvenle ülkemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Onlarla ne kadar övünsek azdır" dedi.

Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla başlattığınız ve üzerinde hassasiyetle durduğunuz 'Milli Teknoloji Hamlesi', egemenlik ve bağımsızlığımız için vazgeçilmez olduğu gibi ülkemizin jeopolitik ve stratejik konumu itibarıyla da elzemdir. Türkiye artık tüketen değil; üreten, ithal eden değil, ihraç eden, savunma ve güvenliğini başka ülkelerin keyfine göre değil, kendi imkan ve kabiliyetleri ile sağlayan, aynı zamanda ürettiği silah sistemleriyle sadece kendisinin değil; dost, kardeş ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan ve uluslararası ilişkilerde güç dengelerine etki eden bir özne ülke konumuna gelmiştir. Caydırıcı statümüzü korumak, huzur ve barış ortamını güçlendirerek sürdürülebilir refah artışı sağlamak üzere savunma sanayi teknolojisindeki atılımlarımıza zatı devletlerinin liderliğinde devam edeceğiz."