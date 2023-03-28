Bakan Akar: "Hep beraber en kısa sürede bu yaraları saracağız"

Bakan Akar depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu

HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden zarar gören Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Depremden zarar gören Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz 85 milyon bir ve beraberiz, kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tek yumruk, tek yürek olarak depremin etkilediği 11 şehir ile depremden etkilenen 14 milyon vatandaşımızın yanına, yardımına hiçbir ayrım yapmaksızın koştuk. Hep beraber en kısa sürede bu yaraları saracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Samandağ ilçesine giden Akar, burada AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda depremin ardından yaraların sarılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile ilçe merkezi ile depremde zarar gören Rum Ortodoks Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Papaz Abdullah Yumurta'dan kilisedeki hasara ilişkin bilgi alan, Akar, yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlk andan itibaren devletin güçlü bir şekilde seferber olduğunu vurgulayan Akar, "Biz 85 milyon bir ve beraberiz, kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tek yumruk, tek yürek olarak depremin etkilediği 11 şehir ile depremden etkilenen 14 milyon vatandaşımızın yanına, yardımına hiçbir ayrım yapmaksızın koştuk. Hep beraber en kısa sürede bu yaraları saracağız" diye konuştu.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar gelinen noktaya dikkati çeken Akar, "Cumhurbaşkanımızın da deprem bölgelerini ziyaretlerinde açıkladığı gibi binlerce yeni evin yapımı için planlamalar, çalışmalar yapıldı. Bazılarının temelleri atıldı. İnşallah bir yıla yakın zamanda bunlar tamamlanacak ve vatandaşlarımız yeni evlerine geçecek. Hastanelerin, okulların, iş yerlerinin temelleri atıldı, atılmaya devam ediyor. Çok süratli bir çalışma var. Bu yaraları omuz omuza çalışmak suretiyle elbirliğiyle biz saracağız. Geçmişte de buna benzer felaketlerle karşılaştık. Nasıl bunların üstesinden geldiysek, bunun da hep beraber üstesinden geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Papaz Abdullah Yumurta da Bakan Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bizimle beraber olduğunuz için emeğinize, yüreğinize sağlık. Devletimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Sürekli onun için dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.