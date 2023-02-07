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Bakan Akar: "Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Milletçe omuz omuza çalışmak suretiyle inşallah felaketin üstesinden geleceğiz.

Genel Haberleri

Bakan Akar: "Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Milletçe omuz omuza çalışmak suretiyle inşallah felaketin üstesinden geleceğiz.

Bakan Akar: "Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Milletçe omuz omuza çalışmak suretiyle inşallah felaketin üstesinden geleceğiz. Bu depremin olmasının hemen akabinde çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz"

HATAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depreme ilişkin son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Fahrettin Koca Hulusi Akar Genel Haberler

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