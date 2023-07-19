Cedric Bakambu transfer döneminde adını sık sık duyuran futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Bakambu hangi takımlarda oynadı? Cedric Bakambu kimdir?

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Nisan 1991 (32 yıl yaşında)

Vitry-sur-Seine

Şu andaki takımları: Kongo Demokratik Cumhuriyeti millî futbol takımı (Forvet), El Nasr (Forvet)

Cédric Bakambu (d. 11 Nisan 1991, Vitry-sur-Seine) santrfor mevkiinde oynayan Fransa'da yetişmiş Kongolu millî futbolcudur. BAE Pro League ekiplerinden Al-Nasr'da forma giymektedir.

Bakambu, 2010 yılında Sochaux için ilk profesyonel maçına çıktı ve beş sezon boyunca onlar için 107 resmi maça çıktı ve 21 gol attı. Daha sonra 1,8 milyon €'ya Bursaspor'a geçti ve Türkiye Kupası'nda ikinci olurken turnuvada en çok gol atan oyuncu oldu. Bir yıl sonra 7.50 mil. € Villarreal'e transfer oldu.

Fransa'da doğdu, onları uluslararası düzeyde 20'li yaşların altına kadar temsil etti, 38 maçta sekiz gol attı ve 19 yaş altı takımı ile 2010 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. 2015 yılında DR Kongo milli takımı için ilk maçına çıktı.

BAKAMBU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2010-2014 Sochaux

2010-2014 Sochaux II

2014-2015 Bursaspor

2015-2018 Villarreal

2018-2021 Beijing Guoan

2022 Marsilya

2022-2023 Olimpiakos

2023- En-Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)