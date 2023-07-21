Yeni sezona sağlam bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün İstanbul'a gelmesi an meselesi. Peki, Bakambu Galatasaray'a geldi mi, transfer mi oldu 2023? Cedric Bakambu GS'ye transfer oldu mu? Cedric Bakambu hangi takımda? İşte detaylar...

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CEDRİC BAKAMBU GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU 2023?

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Cedric Bakambu için 900 bin euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, Bakambu'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş verecek.

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitti.

Galatasaray'ın devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü. Başarılı futbolcunun sarı-kırmızılılara katılması için engel kalmadı. 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.

BAKAMBU KİMDİR?

Cédric Bakambu (d. 11 Nisan 1991, Vitry-sur-Seine) santrfor mevkiinde oynayan Fransa'da yetişmiş Kongolu millî futbolcudur. BAE Pro League ekiplerinden Al-Nasr'da forma giymektedir.

Bakambu, 2010 yılında Sochaux için ilk profesyonel maçına çıktı ve beş sezon boyunca onlar için 107 resmi maça çıktı ve 21 gol attı. Daha sonra 1,8 milyon €'ya Bursaspor'a geçti ve Türkiye Kupası'nda ikinci olurken turnuvada en çok gol atan oyuncu oldu. Bir yıl sonra 7.50 mil. € Villarreal'e transfer oldu.

Fransa'da doğdu, onları uluslararası düzeyde 20'li yaşların altına kadar temsil etti, 38 maçta sekiz gol attı ve 19 yaş altı takımı ile 2010 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. 2015 yılında DR Kongo milli takımı için ilk maçına çıktı.