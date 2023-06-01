Dünyada kutlanmakta olan özel günler arasında Dünya bankacılar günü de bulunuyor ve bu nedenle konu hakkındaki detayları merak etmekte olan birçok kişi Bakacılar günü ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bakacılar günü ne zaman? Dünya bankacılar günü ne zaman kutlanıyor?

Bakacılar günü ne zaman? Sorusu, özellikle bankacılar başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından arama motorlar üzerinde sorgulatılıyor. Dünya bankacılar günü hakkında merak edilen detaylara bu haberimiz içerisinde yer vereceğiz. Peki, Bakacılar günü ne zaman? Dünya bankacılar günü ne zaman kutlanıyor?

BAKACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Çalışanı ve emeklisi ile sayıları milyonları bulan bankacıların Dünya bankacılar günü 1 Haziran günü kutlanmaktadır. Tüm bankacıların dünya bankacılar günü kutlu olsun!

BANKACILIK İLE İLGİLİ SÖZLER

"Bankacılık bilgi işinin bir dalıdır." – Walter Wriston

"İyi bankacılık, iyi kanunlarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir." – Hartley Withers

"Bankacılık çok tehlikeli bir iştir. Riskli olduğunu anladığınızda ise iş işten geçmiştir. Büyük fırtınalar sunan sakin sular gibidir." – Nassim Nicholas Taleb

Banker; size güzel havalarda bir şemsiye verip, yağmurlu bir gün geri alan adamdır.

Tasarruf, geciktirilmiş harcamadır.

Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.

Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir.

Banka açarak soymak bir banka katibini soymaktan daha kolaydır. - Earl Warren

Bana bir ülkenin parasını kontrol hakkı verin kimlerin kanun koyduğunu umursamam. - Bertolt Brecht