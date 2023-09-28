Bain & Company Türkiye'de Kadın Liderliğini Geliştirmek Araştırmasını Sundu

Bain & Company, İstanbul'da düzenlediği Kadın Liderlik Forumu'nda Türkiye'de kadın liderliğinin durumuna ilişkin araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmada 20 Türk kadın yönetici ile görüşüldü ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın önemine vurgu yapıldı.

Bain & Company, yönetici rollerinde kadın temsilini artırmaya yönelik zorlukları ve fırsatları ortaya koyan " Türkiye'de Kadın Liderliğini Geliştirmek" başlıklı araştırmasını, İstanbul'da düzenlediği Kadın Liderlik Forumu'nda sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bain & Company, araştırma kapsamında 20 Türk kadın yönetici ile görüştü.

Bain & Company, daha çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya inşa etmeye yönelik mevcut taahhüdü kapsamında Türkiye'de kadın liderliğinin durumuna ilişkin araştırmadan elde edilen bulguları tartışmak, uzun vadeli başarı, güçlenme ve büyüme yolculukları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve cinsiyetten bağımsız olarak herkes için uygun şekilde dengeli ve daha parlak bir profesyonel geleceğe yönelik çabaların nasıl artırılabileceğine ilişkin görüşlerini almak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde aralarında imalat, finansal hizmetler, ilaç, lüks tüketim ve perakende, yenilenebilir enerji, yüksek öğrenim, telekomünikasyon, bilgi yönetimi hizmetleri, hukuk, uluslararası ikamet ve yayıncılığın da bulunduğu birçok sektörden; Ceo'lardan yönetim kurulu üyelerine, genel müdürlerden daire başkanlarına kadar farklı düzeylerdeki yöneticiler yer aldı.

Etkinlik kapsamında, Bain'in çalışmasının temel bulguları ve yapısal engelleri aşarak gelecek nesillere ışık tutmaya yönelik çözümler forumun, "Kadın Konuşmaları" bölümünde tartışıldı.

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık önemli iş sonuçlarını beraberinde getiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bain & Company Ortağı ve EMEA WAB Lideri Valeria Sterpos, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın kuruluşlar tarafından sadece bir etik veya düzenlemelere uyum meselesi olarak görülmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın önemli iş sonuçlarını beraberinde getirdiğini aktaran Sterpos, şunları kaydetti:

"Öyle ki çeşitliliği uygulayan kuruluşların 5 kat daha, yenilikçi ve çalışanları elde tutma olasılığının 6 kata kadar daha yüksek olduğu, bunun da kurumsal performansı ve sonuçları daha da geliştirdiği kanıtlanmış durumda. Buna rağmen G20 ülkelerinde kadınlar yönetim kurulu koltuklarının sadece yüzde 20,2'sine, başkanlık koltuklarının yüzde 5,5'ine ve CEO pozisyonlarının yüzde 3,5'ine sahip."