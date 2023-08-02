Baigan Choka & Sada Roti tarifi! Masterchef Baigan Choka & Sada Roti nedir, nasıl yapılır? Baigan Choka & Sada Roti hangi ülkeye ait?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Baigan Choka & Sada Roti yapmasını istendi. Peki Masterchef Baigan Choka & Sada Roti nasıl yapılır? Baigan Choka & Sada Roti için gerekli malzemeler nelerdir? Baigan Choka & Sada Roti tarifi! Baigan Choka & Sada Roti nasıl yapılır? Baigan Choka & Sada Roti tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Baigan Choka & Sada Roti tarifi oldu. Peki en güzel Baigan Choka & Sada Roti tarifi nasıldır? Baigan Choka & Sada Roti nasıl yapılır? Baigan Choka & Sada Roti için gerekli malzemeler nelerdir? Baigan Choka & Sada Roti tarifi! Baigan Choka & Sada Roti nedir, ne demek? Masterchef Baigan Choka & Sada Roti nasıl yapılır? Baigan Choka & Sada Roti hangi ülkenin yemeğidir? Baigan Choka & Sada Roti hangi ülkeye ve yöreye aittir? Baigan Choka & Sada Roti hangi ülkenin yemeği? Baigan Choka & Sada Roti ne demektir? İşte detaylar...

BAİGAN CHOKA & SADA ROTİ NEDİR, NE DEMEK? BAİGAN CHOKA & SADA ROTİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Baigan Choka & Sada Roti Karayip yemeklerindendir. Trinidad Tobago bölgesine ait bir yemektir.

Baigan Choka, Trinidad ve Tobago'nun popüler bir yemeğidir ve genellikle sada roti adı verilen yumuşak yassı ekmeğiyle birlikte servis edilir.

BAİGAN CHOKA & SADA ROTİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Baigan Choka İçin Malzemeler:

2 adet közlenmiş patlıcan (kabukları soyulmuş)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (dövülmüş)

1-2 yeşil biber (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)

1 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

Taze doğranmış yeşillikler (süslemek için)

Sada Roti İçin Malzemeler:

2 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı su (sıcak)

1 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

Yarım çay kaşığı tuz

BAİGAN CHOKA & SADA ROTİ NASIL YAPILIR?

Baigan Choka Yapılışı:

Közlenmiş patlıcanları kabukları soyun ve püre haline gelene kadar ezin. Ezip püre haline getirdiğiniz patlıcanı büyük bir kaba alın.

İnce doğranmış soğanları ve dövülmüş sarımsakları püre haline getirilmiş patlıcanla karıştırın.

Yeşil biberleri doğrayın ve püre haline gelmiş karışıma ekleyin.

Domatesi rendeleyin veya doğrayın ve diğer malzemelerle karıştırın.

Sıvı yağı ekleyin ve tuz ile karabiberle tatlandırın.

Karışımı iyice harmanlayın ve limon suyunu ekleyin.

Baigan Choka servise hazırdır. Üzerini taze doğranmış yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.

Sada Roti Yapılışı:

Büyük bir kaba tam buğday ununu alın ve tuz ekleyin.

Sıcak suyu azar azar ekleyerek unla karıştırın ve yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar su eklemeye devam edin.

Hamuru yoğurduktan sonra sıvı yağı ekleyin ve hamuru yeniden yoğurun.

Hamuru bir bezle örtün ve yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Hamuru, bez parçaları büyüklüğünde eşit parçalara bölün.

Eşit parçalara bölünen hamurları, unlanmış bir zeminde oklava veya el yardımıyla yassı ve ince olacak şekilde açın.

Geniş bir tavada orta ateşte pişirin. Tavada kabarcıklar oluştuğunda ve alt tarafı altın kahverengi olduğunda çevirin. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Sada Roti servise hazırdır. Baigan Choka ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

Artık nefis Baigan Choka ve Sada Roti yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!