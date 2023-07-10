Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Bununla birlikte, Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak merak ediliyor. Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak gündeme geliyor. Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak? Detaylar haberimizdedir…

BAHTİYAR MEMİLİ KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin yeni bölümleri yine çok konuşulacak olaylara sahne olacak. Final bölümünde SibelTaşçıoğlu'nun oynadığı Pembe, eşi Abdullah (Settar Tanrıöğen) ve onun aşık olduğu Alev'le (Müjde Uzman) yüzleşmişti. Yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı bir oyuncu canlandıracak. "Yasak Elma" dizisinde Sedai rolüne hayat veren Bahtiyar Memili, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu.

Adanalı oyuncu geçen sezon Cem Yılmaz'la bir akaryakıt firmasının reklamlarında kamera karşısına da geçmişti.