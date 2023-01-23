Bahri Dağdaş kimdir? Bahri Dağdaş kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahri Dağdaş hayatı ve biyografisi!

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BAHRİ DAĞDAŞ KİMDİR?

Bahri Dağdaş, (1919, Kars - 28 Haziran 1984), Türk siyasetçidir.

İsviçre Yüksek Ziraat Mühendislik Okulu'nu bitirdi. Şeker Fabrikaları Zirai Planlama Uzmanlığı, 2, 3, 4. Dönem Konya, 5. Dönem Kars Milletvekilliği ile Tarım Bakanlığı yaptı. Dağdaş 1970'te AP'de mey­dana gelen bölünme sırasında, AP Genel Başkan Süleyman Demirel'e cephe alan diğer arkadaşlarıyla birlikte partiden ayrılarak Ferruh Bozbeyli'nin liderliğinde kurulan Demokratik Par­tinin kurucuları arasında yer aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.