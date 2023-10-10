Bahreyn hangi yarım kürede ve kıtada? Bahreyn'in konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Orta Doğu'da yer alan ada ülkesi Bahreyn, coğrafi olarak Asya kıtasında bulunmaktadır. 33 adadan oluşan Bahreyn'in nüfusu yaklaşık 1.5 milyon kişi olup, ekonomik gücünü zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinden alır. Ülke, Orta Doğu'da önemli bir finans merkezi olup, birçok uluslararası bankanın merkezine ev sahipliği yapar. Ayrıca Bahreyn, Formula 1 Grand Prix gibi uluslararası spor etkinliklerine de ev sahipliği yapar.

Bahreyn, Orta Doğu'da bulunan bir ada ülkesi olup, coğrafi olarak Asya kıtasında yer alır. Bu küçük Arap ülkesi, Arap Körfezi'nin ortasında yer almaktadır ve coğrafi olarak Batı Asya'da bulunur. Bahreyn Krallığı tarafından yönetilen ülkenin resmi dili Arapça, ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur. Şimdi, Bahreyn'in konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

BAHREYN HANGİ KITADA VE YARIM KÜREDE?

Bahreyn, bir ada ülkesi olup, 33 adadan oluşur ancak en büyük ve ana adası Bahreyn Adası'dır. Başkenti ve en büyük şehri Manama, Bahreyn Adası üzerinde bulunur. Ülkenin komşuları Suudi Arabistan ve Katar'dır. Bahreyn, Perşembe Körfezi'nin ortasında yer aldığı için coğrafi olarak Arabistan Yarımadası'nın doğusunda ve Arap Körfezi'nin batısında yer alır.

Nüfusu yaklaşık olarak 1.5 milyon kişiden oluşur. Bahreyn, zengin petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde ekonomik olarak güçlü bir ülke olarak bilinir. Ülkenin resmi dili Arapça'dır ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulan dillerdendir. Bahreyn, tarih boyunca ticaret ve denizcilikle tanınmıştır ve bu gelenek günümüzde de sürdürülmektedir.

Bahreyn, Orta Doğu'da önemli bir finans merkezi olarak kabul edilir ve bölgede birçok uluslararası bankanın merkezini barındırır. Ayrıca Bahreyn Formula 1 Grand Prix gibi uluslararası spor etkinliklerine de ev sahipliği yapar. Ülkenin para birimi Bahreyn dinarı (BHD) olarak kullanılır.

Bahreyn, Orta Doğu'da demokratik bir monarşi olan Bahreyn Krallığı tarafından yönetilmektedir. Ülkenin siyasi sistemi, kraliyet ailesi tarafından yönetilen ve bir başbakan tarafından yönetilen bir meclis ile karakterizedir.

Künye

Nüfus: 1 milyon 400 bin (Nu¨fusun yaklaşık yarısını Hindistan, Banglades¸, Pakistan ve Filipinler'den gelen göçmen işçiler olus¸turuyor.)

Etnik yapı: Yüzde 50 Arap, yüzde 45 Asyalı ve yüzde 5 diğer (Afrika – Avrupa)

Yüzölçümü: 765 kilometrekare

Dil: Arapça

Din: Müslüman yüzde 70,3, Hristiyan yüzde 14.5, Hindu yüzde 9,8, Budist yüzde 2,5, Yahudi yüzde 0.6

Para Birimi: Bahreyn Dinarı

Sonuç olarak, Bahreyn, Orta Doğu'da Asya kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. Zengin enerji kaynaklarına sahip olan bu ülke, ekonomik olarak güçlü bir konumda bulunur ve finans sektörü ile uluslararası arenada tanınır. Aynı zamanda Bahreyn Formula 1 Grand Prix gibi önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapar.