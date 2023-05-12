2023 Cumhurbaşkanlığı seçimler ülke genelinde heyecanla beklenirken, seçimler yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor sonular üzerine bahis yapılıyor. Peki Bahis şirketleri 14 Mayıs seçimlerinde kimi favori görüyor? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim bahis oranları!

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14 Mayıs seçimleri Türkiye'de yanı sıra tüm dünyada da 2023'ün en önemli siyasi olayları arasında gösteriliyor ve seçi merakla bekleniyor. Seçim hakkında yapılan bahisler de dikkatleri çekiyor. Peki, Bahis şirketleri 14 Mayıs seçimlerinde kimi favori görüyor? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim bahis oranları!

BAHİS ŞİRKETLERİ 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KİMİ FAVORİ GÖRÜYOR?

Bir İngiliz bahis sitesinin bahis oranı:

Recep Tayyip Erdoğan: 1.5

Kemal Kılıçdaroğlu: 2.5

Bir başka İngiliz bahis sitesi:

Recep Tayyip Erdoğan: 2.82

Kemal Kılıçdaroğlu:x (Bahis kapalı)

Bir başka İngiliz bahis sitesi:

Recep Tayyip Erdoğan: 2.5

Kemal Kılıçdaroğlu:x (Bahis kapalı)

x: rekabetin ağır favorisi olarak görüldüğü için bahislere kapalı olduğu anlamına geliyor.

BAHİS TAHMİN SİTESİ

Seçimlerle ilgili bahis oranlarını derleyerek seçilme şansını gösteren tahmin sitesinde ise son durum şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: % 68

Kemal Kılıçdaroğlu: % 32