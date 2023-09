Bahçeşehir Üniversitesi yeni Prof. Dr. Rektörü Esra Hatipoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Bahçeşehir Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Bahçeşehir Üniversitesi yeni Rektörü Esra Hatipoğlu kimdir?

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ RROF. DR. ESRA HATİPOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları (İng.), London School of Economics (LSE)'te Russian and Post-Soviet Studies alanında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları (İng.) alanında Doktora yapmıştır. Prof. Dr. Hatipoğlu 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı kurucu başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Prof. Dr. Hatipoğlu farklı dönemlerde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, Movement of Goods in the Area of the European Union, EFTA, Turkey and CEFTA: Facilitation of Cooperation Potential, Turkish Think-Tank Capacity Building and Development Project, Türkiye'de Avrupa Çalışmaları Konusunda Öğretim, Eğitim ve Araştırma, Avrupa Birliği'ne Doğru, AB Bilinci Serisi ve Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi Uygulaması gibi çok sayıda projeye aktif olarak katkı sağlamıştır. 2001-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Hatipoğlu, 2007'de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2014'de Profesör olmuştur. Prof. Dr. Hatipoğlu European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşta da araştırmacı olarak bulunmuştur. Bir dönem Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Hatipoğlu şu anda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı'dır.