Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları....

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)(İletişim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

"İstanbul'un Kalbinde" sloganına yakışır bir üniversite Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)... Beşiktaş'ta boğazın kenarındaki ana kampüsünde günün erken saatlerinde başlayan ve neredeyse tam gün süren bir hareketlilik var. Üstelik üniversitenin hemen her noktasında bir etkinliğe rastlamanız mümkün.

BAU'nun kapısından girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şey üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının fazlalılığı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Fransa'dan Güney Kore'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan bini aşkın yabancı öğrencimiz okuyor BAU'da. Niçin BAU'yu tercih ettiklerini sorduğunuzda ise yanıtlar aynı: "Merkezi konumu ve uluslararası gücü". BAU'nun konumu ortada. Uluslararası alandaki çalışmalarını anlamak içinse üniversite kampüsümüzde ya da web sitemizde kısa bir tur yapmanız yeterli olacak.

BAU, öğrencilerine çeşitli anlaşmalar ve işbirlikleri ile dünyanın çok farklı noktalarında eğitim alma şansı sağlıyor. Üstelik bunu da Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Kiev, Pueblo, Brockville gibi BAU Global üyesi kurumların bulunduğu kentlerde yapıyor."International Office" birimi eğitimine BAU Global kampüslerinde devam etmek isteyen öğrencilerine programlarla ilgili tüm desteği sağlıyor. BAU'da bölümünüzle ilgili bir dersi İstanbul'da ya da Berlin'de, Batum'da ya da Washington DC'deki BAU Global Eğitim Ağı'nın üyesi kurumlarda alma olanağınız var. Ayrıca her akademik yılın sonuna doğru BAU'nun yurtdışı yaz programlarına başvuru yapma şansına da sahipsiniz. Üstelik BAU Global'in yurtdışı yaz programları yalnızca kendi öğrencimize değil, tüm dünyadan öğrencilere açık!

BAU'ya ulaşım ise oldukça kolay. İstanbul'un Kalbinde yer alan Beşiktaş Kuzey, Beşiktaş Güney, Göztepe ve Galata kampüslerimiz arasında kendi teknelerimizle öğrenci ve akademisyenlerimize ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Beşiktaş'taki iskelemizden günün belli saatlerinde hareket eden bu teknelerle Galata'daki diğer kampüsümüze keyifli bir yolculukla ulaşmak mümkün. Böylece öğrencilerimiz yoğun İstanbul trafiğine takılmadan, üstelik deniz havası alarak kampüsten kampüse geçebiliyor. Galata'daki kampüsümüz ise özellikle İletişim Fakültesi'nin yeni medya alanındaki çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Dijital medyadan tablet yayıncılığa, yine dijital oyun atölyesinden haberciliğin esaslarının öğrenildiği haber masasına kadar pek çok atölye var Galata'da.

BAU'da yalnızca öğrencilere değil mezunlara ve mezun adaylara yönelik programlar da düzenleniyor. Mezunlar Ofisimiz tarafından yıl boyunca düzenlenen eğitimler ve etkinliklerle her geçen yıl büyüyen BAU ailesi mezun olduktan sonra bile güçlü bağlarını sürdürüyor.