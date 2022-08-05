Bahçeşehir Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bahçeşehir Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bahçeşehir Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesidir. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında iki farklı fakültesiyle Beşiktaş ilçesine taşındı. "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin 9 fakültesi, 4 enstitüsü ,2 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global Eğitim Ağı'nın bir üyesidir. BAU Global Eğitim Ağı'nın Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Kiev, Pueblo, Brockwille gibi kentlerde eğitim olanağı vardır.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)
- Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)(İletişim Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)