Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Bahçeşehir Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılan vakıf üniversitesidir. İlk olarak İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kurulan üniversite, 2006-2007 akademik yılında iki farklı fakültesiyle Beşiktaş ilçesine taşındı. "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin 9 fakültesi, 4 enstitüsü ,2 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global Eğitim Ağı'nın bir üyesidir. BAU Global Eğitim Ağı'nın Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Kiev, Pueblo, Brockwille gibi kentlerde eğitim olanağı vardır.

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