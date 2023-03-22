Bahçeşehir Koleji - Telekom Bonn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn oldu. Peki, Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...
22Mart 2023 bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 22 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.
Bahçeşehir Klj - Telekom Bonn maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Ülker Spor Arena Stadyumu'nda oynanacak.