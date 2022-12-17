Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı ne zaman? Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı ne zaman? Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı hangi kanalda?

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BAHÇEŞEHİR KLJ - KONYASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket maçı 17 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BAHÇEŞEHİR KLJ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Bahçeşehir Klj - Konyaspor Basket karşılaşması saat 13:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.