Bahçeşehir'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bahçeşehir Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçeşehir'de park halinde bulunan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçeşehir Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan araç cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL