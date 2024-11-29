Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir?

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu. Peki, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir?

Van'da Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir?

BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI AYVAZ HAZIR KİMDİR?

Ayvaz Hazir, 1989 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arnas köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Hazır, 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Hazir, 2015-2017 yıllarında Bahçesaray Belediyesinde farklı birimlerde görev yaptı.

29 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Galatasaray'ı tehdit ettiler
img

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teleme hangi eserde geçer? Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" .... Kuduz aşısını geliştiren ve 1885'te aşıyı ilk kez uygulayan mikrobiyolog ve kimyager kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Brighton Southampton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kahve falında geyik görmek ne demek? 1 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, Koç burcu yorumu! 1 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları TikTok çöktü mü? Tiktok'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi? Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.