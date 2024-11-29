Van'da Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir?

BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI AYVAZ HAZIR KİMDİR?

Ayvaz Hazir, 1989 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arnas köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Hazır, 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Hazir, 2015-2017 yıllarında Bahçesaray Belediyesinde farklı birimlerde görev yaptı.

29 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.