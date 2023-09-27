27 Eylül günü öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek? 27 Eylül Bahçelievler sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.

Bahçelievler'de bugün kesilen suların ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. En sık aratılanlar arasında ise Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek? 27 Eylül Bahçelievler sular ne zaman gelecek? soruları yer aldı.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Su kesintisi hakkında İski'de yer alan bilgiler şöyle:

İLÇE: Bahçelievler

ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH, ŞİRİNEVLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 27/09/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 27/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ!

İSKİ HAKKINDA BİLGİLER!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.

İçme suyu arıtma tesisleri

Kâğıthane İçme suyu Arıtma Tesisi

Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisi

İkitelli (FSMH) İçme suyu Arıtma Tesisi

Büyükçekmece İçme suyu Arıtma Tesisi

Elmalı İçme suyu Arıtma Tesisi

SU KESİNTİSİ

Atık su arıtma tesisleri