Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek? 27 Eylül Bahçelievler sular ne zaman gelecek?
27 Eylül günü öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek? 27 Eylül Bahçelievler sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.
Bahçelievler'de bugün kesilen suların ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. En sık aratılanlar arasında ise Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek? 27 Eylül Bahçelievler sular ne zaman gelecek? soruları yer aldı.
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Su kesintisi hakkında İski'de yer alan bilgiler şöyle:
İLÇE: Bahçelievler
ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH, ŞİRİNEVLER MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 27/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 27/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ HAKKINDA BİLGİLER!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.
İçme suyu arıtma tesisleri
- Kâğıthane İçme suyu Arıtma Tesisi
- Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisi
- İkitelli (FSMH) İçme suyu Arıtma Tesisi
- Büyükçekmece İçme suyu Arıtma Tesisi
- Elmalı İçme suyu Arıtma Tesisi
Atık su arıtma tesisleri
- Yenikapı Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Baltalimanı Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Büyükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Üsküdar Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Kadıköy Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Küçükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Küçüksu Atık su Ön Arıtma Tesisi
- Ataköy Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi
- Tuzla Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi
- Paşaköy Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
- Terkos Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
- Bahçeşehir Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi