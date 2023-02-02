İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, hızla durağa daldı. Peki, Bahçelievler otobüs kazası son durum nedir? Bahçelievler İETT otobüs kazası ölü ve yaralı var mı?

Bahçelievler otobüs kazası son durum nedir? İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, hızla durağa daldı. Peki, Bahçelievler otobüs kazası son durum nedir? Bahçelievler İETT otobüs kazası ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...

BAHÇELİEVLER OTOBÜS KAZASI NE OLDU?

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter'dan açıklama yapan İETT, "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadelerini kullandı.