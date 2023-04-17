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Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Bahçelievler elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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