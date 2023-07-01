Bahçelievler elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 1 Temmuz Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

1 Temmuz günü Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Bahçelievler elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Bahçelievler elektrik ne zaman gelecek? 1 Temmuz Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Bahçelievler elektrik ne zaman gelecek? sorusu 1 Temmuz günü Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Bahçelievler elektrik ne zaman gelecek? 1 Temmuz Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler'de meydana gelen elektrik kesintisi BEDAŞ resmi sitesindeki planlı kesintiler kısmında yer almıyor bu nedenle oluşan elektrik kesintisi anlık bir arızadan dolayı meydana geldi. Elektrik kesintisi arızanın giderilmesinin ardından gelecek.