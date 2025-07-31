Bahçelievler'de tsunami riski var mı? Bahçelievler'de tsunami olur mu?

Marmara Denizi'ne kıyısı olmayan Bahçelievler, olası bir tsunami senaryosunda risk altında mı? Bahçelievler'de tsunami olur mu? Vatandaşlar, Bahçelievler ilçesinde tsunami riski olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bahçelievler'de tsunami riskli var mı? Bahçelievler'de tsunami olur mu? İşte, İstanbul tsunami riski haritası!

BAHÇELİEVLER'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tsunami riski çalışmaları kapsamında, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeler öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Bahçelievler, konum olarak deniz kıyısına uzak olduğundan, tsunami dalgalarının doğrudan etkileyebileceği alanlar içinde yer almaz.

BAHÇELİEVLER'DE TSUNAMİ OLUR MU?





İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile ODTÜ iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme ve Risk Analizi" raporunda; Silivri, Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Fatih, Beylikdüzü, Pendik ve Kartal gibi Marmara kıyısındaki ilçeler tsunami riski taşıyan bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bahçelievler, bu kıyı ilçelerinden farklı olarak iç bölgede yer aldığından tsunamiye maruz kalması beklenmemektedir.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?

İBB ve ODTÜ tarafından hazırlanan "İstanbul Tsunami Eylem Planı" kapsamında, toplamda 17 ilçe tsunami riski taşıyan bölgeler olarak tanımlandı. Bu ilçeler şunlardır:

Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu.