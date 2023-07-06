Bahçelievler'de sergilenen Togg'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Bahçelievler'de sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mahmutbey Caddesi'ne getirilen Togg'u inceleyen vatandaşlar, aracı deneyimlemek için direksiyon başına geçti veya fotoğraf çektirdi. Özellikle çocuklar, teknolojik özellikleriyle donatılmış aracın sürücü koltuğuna oturarak konforu deneyimledi.