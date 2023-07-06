Bahçelievler'de sergilenen Togg'a vatandaşlardan yoğun ilgi
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Bahçelievler'de sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mahmutbey Caddesi'ne getirilen Togg'u inceleyen vatandaşlar, aracı deneyimlemek için direksiyon başına geçti veya fotoğraf çektirdi. Özellikle çocuklar, teknolojik özellikleriyle donatılmış aracın sürücü koltuğuna oturarak konforu deneyimledi.
Bahçelievler'de sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mahmutbey Caddesi'ne getirilen Togg'u inceleyen vatandaşlardan kimisi direksiyon başına geçti, kimisi de fotoğraf çekildi.
Otomobili çok beğenen çocuklar ise teknolojik olarak donatılmış aracın sürücü koltuğuna oturarak, konforun deneyimini yaşadı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Otomobil