Bahçelievler'de Sahte Evrakla 20 Milyon Liralık Arsa Satışı Suçüstü Yakalandı

BAHÇELİEVLER'de sahte evrakla Emine G.'ye ait 20 milyon liralık 2 arsayı satmaya çalışan emlakçı Uğur K., noterde görevlilerin evrakların sahte olduğunu farketmesiyle suçüstü yakalandı. Uğur K. ile işbirliği yaptığı belirlenen Kazım Ç. ve Ahmet B. Bağcılar'da, Adem A. ise Bakırköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHÇELİEVLER'de sahte evrakla Emine G.'ye ait 20 milyon liralık 2 arsayı satmaya çalışan emlakçı Uğur K., noterde görevlilerin evrakların sahte olduğunu farketmesiyle suçüstü yakalandı. Uğur K. ile işbirliği yaptığı belirlenen Kazım Ç. ve Ahmet B. Bağcılar'da, Adem A. ise Bakırköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir noterde meydana geldi. Elindeki sahte evraklarla notere gelen emlakçı Uğur K., Emine G.'nin üzerine kayıtlı olan yaklaşık 20 milyon değerindeki 2 arsayı E.A.'ya satacağını söyledi. Evrakları inceleyen Bahçelievler Tapu Müdürü, Emine G.'nin üzerine kayıtlı olan mülklerin satış yetkisinin Adem A.'ya vekaleten verildiğini ancak Adem A.'nın da daha sonra satış yetkisini bir avukata vekaleten verdiğini gördü. Evrakların sahte olabileceğinden şüphelenen tapu müdürü, Adem A.'nın satış için avukata vekalet verdiği Bakırköy'deki noteri aradı. Buradan istediği cevapları alamayan tapu müdürü bunun üzerine 2013 yılında ilk vekaletin gerçekleştiği il olan Denizli Tapu Müdürlüğü'nü aradı. Buradan evrakların sahte olabileceğine dair bilgi alan tapu müdürü, önce satışı gerçekleştirmek isteyen emlakçıya randevu verdi. Tapğu müdürü sahtecilikle ilgili Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini de bilgilendirdi.

İLK OLARAK 2013 YILINDA DENİZLİ'DE SAHTE VEKALET HAZIRLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, satış için yanındaki vekalet sahibi avukat ile arsaları almak isteyen E.A. ve tapu müdürlüğüne gelen emlakçı Uğur K.'yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili inceleme yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan mahallesinde Emine G. üzerine kayıtlı 2 ayrı arsanın satışı için 2013 yılında Denizli'de sahte kimlik ve evraklarla vekalet hazırlandığı, bu vekaletin Adem A.'ya verildiği ancak Adem A.'nın da sahte vekalet ile satış yetkisini bir avukata devrettiği tespit edildi. Mülklerin satışı için şüphelilerin E.A. ile anlaştığı, satışı emlakçı Uğur K.'nin yapacağı, Uğur K.'nin satıştan elde edilen paradan komisyonunu aldıktan sonra parayı Bağcılar'da kendisini bekleyen Kazım Ç. ve Ahmet B.'ye ulaştıracağı ortaya çıktı. Ekipler suçüstü yakaladıkları Uğur K.'nin ardından Kazım Ç. ve Ahmet B.'yi de Bağcılar'da parayı almak için gittikleri adreste yakaladı. Ekipler sahte evraklarla satış vekaleti verilen Adem A.'yı ise olaydan 1 gün sonra Bakırköy'de bir noterde gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Kazım Ç. ve Adem A adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Uğur K. ve Ahmet B. tutuklandı.