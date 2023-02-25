Bahçelievler'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor Bahçelievler'de kat malikleri hem evlerini yeniledi hem de üstüne para aldı Bahçelievler Belediyesi, kurulan kentsel dönüşüm ofisleriyle, binalarının kentsel dönüşüme girmesini isteyen Bahçelievlerlilere gerekli bilgi ve danışmanlık...

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Bahçelievler'de kat malikleri hem evlerini yeniledi hem de üstüne para aldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, kurulan kentsel dönüşüm ofisleriyle, binalarının kentsel dönüşüme girmesini isteyen Bahçelievlerlilere gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetini sağlıyor. Bahçelievler'de süren bir kentsel dönüşüm projesinde bazı kat maliklerine müteahhitler tarafından 50 ila 120 bin TL arasında ödeme yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi ilçenin 5 farklı noktasında kurulan kentsel dönüşüm ofisleriyle, binalarının kentsel dönüşüme girmesini isteyen Bahçelievlerlilere gerekli bilgi ve danışmanlık hizmetini sağlıyor. Bahçelievler'de gerçekleştirilen 14 bloğun yıkılıp yerine 10 bloğun yapılacağı proje kapsamında bazı kat maliklerine anlaştıkları müteahhitler tarafından 50 bin TL ile 120 bin TL arasında değişen ödemeler yapıldı. Söz konusu proje kapsamında 28 bin 580 metrekarelik 282 bağımsız bölüm yıkılırken yerine 56 bin metrekarelik alandan oluşan 478 bağımsız bölümün yapımına başlandı. Bahçelievler Belediyesi'nin kentsel dönüşümü teşvik amacıyla ortaya koyduğu plan notları sayesinde ada ve parsel bazlı dönüşümlerde 10 kata kadar izin veriliyor böylece malikler için kentsel dönüşüm maliyeti düşüyor hatta bazı kat malikleri hem evlerini yeniliyor hem de üstüne bir miktar para almış oluyor.

Kentsel dönüşüm süreçlerinden bahseden Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, "Bir binada bulunan vatandaşlarımız talep etmeleri halinde binalarının risk durumunu inceletebilirler. Ancak bunun en kapsamlı ve bilimsel incelemesi bakanlıklarca yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan karot numunesi incelemesidir. Alınan karotun raporu bakanlığın sistemine girişi yapılır. Sonrasında ilçe belediyesince bütün kat maliklerine yapının riskli olduğuna dair tapu müdürlüğüne bildirimde bulunulur. Tapu müdürlüğü tarafından vatandaşlara binalarına riskli yapı şerhi koyulacağına dair tebligat yapılır. İtiraz olmaması halinde tapu müdürlüğü ilçe belediyesine tebligatta bulunur ve yapıların 60 günlük tahliye süreci başlar" dedi.

Oluşturulan kentsel dönüşüm ofisleriyle ilgili bilgi veren Nevruz, "İlçemizin jeolojik ve jeomorfolojik durumu hak sahipliği ve ilçedeki yapı stokunu dikkate alarak ilçemizin tamamını kapsayacak bir çalışmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi oluşturduk. Bu belgeye istinaden ilçemizdeki kentsel dönüşümde öncelikli müdahale edilecek alanların nereler olduğunu bunların nasıl ve ne şekilde dönüşeceğine dair planlar yaptık. Bu vizyonla ilçemizde yapılacak olan kentsel dönüşümü vatandaşımızla paylaşabilmek için kentsel dönüşüm ofisleri kurduk. Bu ofisler 5 ayrı noktada vatandaşlarımızın kentsel dönüşümdeki haklarının ne olduğu riskli binalarının kentsel dönüşüme girmesi durumunda ne denli imkanlarının olduğu, mevcut yapılarının yıkılıp yapıldığında ne kadar alana sahip olacaklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de halihazırda devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de bilgi veren Nevruz, "Burası daha önceden 14 bloklu bir siteydi ada ve alan bazlı dönüşmek için bize müracaat etti. Biz buna yönelik çalışmalar yaptık ve bu çalışmalar neticesinde bu alanın uzlaşı sağlaması halinde dönüşebileceğini öngördük vatandaşlarımıza 3'de 2 çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirdik. Burada çoğunluk ada bazlı sağlanamayınca malikler parsel bazlı binalarını dönüşüme soktular böyle olmasıyla birlikte yeni durumda 10 bloklu site olarak yapılaşma meydana geldi. Ama bu şekliyle mevcut sokaklar korundu ada ve alan bazlı olsaydı sokaklar yerine otoparklar ve büyük yeşil alanlar oluşabilecekti. Bahçelievler Belediyesinin kentsel dönüşümü teşvik amacıyla getirdiği plan notları sayesinde 10 kata kadar yapılaşma burada mümkün olabildi. Bu sayede vatandaşlar dönüşüm için müteahhitlere ödeyeceği bedeli daha az miktarda ödediler hatta bazı bağımsız bölümlerde müteahhitler tarafından maliklere 50 ila 120 bin TL arası ödeme yapıldı" dedi.