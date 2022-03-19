Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Haberler

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Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Armağan Yılmaz - Genel
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Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor İstanbul Bahçelievler'de kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bahçelievler'de aralıklarla yağan karda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Lapa lapa yağan karda üst geçit kısa sürede beyaza büründü.

Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

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İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Genel

Bahçelievler, İstanbul, kar, Genel, Haberler

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