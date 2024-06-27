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Bahçelievler'de bina çöktü! Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

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Bahçelievler'de 4 katlı bir bina kısmen çöktü. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çöken binanın enkazı dron ile görüntülendi. Peki, Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

Bahçelievler Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta bir bina kısmen çöktü. Sokak içerisinde bulunan binada sabah 04.45 sıralarında kısmen çökme yaşandı. Olay yerinde itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Peki, Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

BAHÇELİEVLER'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Bahçelievler'de bina çöktü! Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

NE OLDU?

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler'de bina çöktü! Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

Bahçelievler'de bina çöktü! Bahçelievler'de bina neden çöktü, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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