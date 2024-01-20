Bahçelievler'de Bikariyer İstihdam Buluşması

Bahçelievler'de Bikariyer istihdam buluşması yapıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bikariyer İstihdam programı buluşması Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Bahçelievler'de istihdamı sağlayan Bikariyer İstihdam Merkezi buluşması Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, ilçe protokolü, çok sayıda işveren ve işçi katıldı.

"Türkiye Yüzyılında Güzel Bir Belediyecilik Örneği verdik vermeye de devam edeceğiz"

İstihdam programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, " İlk belediye başkanlığımız tabi geldik göreve sokaklarda dolaşıyoruz. Her pazartesi halk günü yapıyoruz. Vatandaşlarımızın genel isteği en çok iş ve sosyal destekti. Belli bir kısmını belediyemizde istihdam edebiliyoruz. İhtiyacımıza göre, duruma göre, liyakata göre ama baktık ki bunla başa çıkamıyoruz. Çok iş isteği var ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla düşündük. Daha sonrasında sağ olsunlar Bahçelievler'deki firmalardan başladık kurumsal ve kurumsal olmayanlardan, işçimizin alın terini anında veren sigortasını tam yapan, mesaisini tam ödeyen firmalardan daha sonrasında bu durum çığ gibi büyüdü. Bize teklifler gelmeye başladı. Orada bizim insan kaynakları departmanımız kariyer merkezimiz özlük dosyalarını çok güzel hazırlamaya başladılar. Teknisyen isteyene teknisyen, tekniker isteyene tekniker, mühendis isteyene mühendis veriyoruz. 23 bin kişiyi firmalarımızla buluşturduk. 7 bin vatandaşımızı komşumuzu iş sahibi yaptık. Burada sadece mavi yakalılara iş bulmadık. Beyaz yakalı arkadaşlarımıza da buluyoruz. Bankadan görevli arkadaşlar ihtisas mezunu işletme mezunu vatandaşlarımızı istiyorlar. Buradaki bakış açımızda kimseyi ayırmadan kimsenin kalbini kırmadan parti, ırk, mezhep ayrımı yapmadan hem belediyemize alışta hem de diğer firmalara hiçbir ayrım yapmadan gönderdik. Paydaş firmalarımıza ve beraber çalıştığımız firmalara ve firma sahiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı olaraktan asli vazifem olmasa da biz cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye Yüzyılında güzel bir belediyecilik örneği verdik beş yıldır bundan sonrada inşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

İstihdam programında konuşan Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, " Kişilerin mevcut sahip olmuşları eğitim durumları, almış oldukları eğitim ve iş hayatında edinmiş oldukları deneyimlere göre sadece iş bulmak değil de onların liyakatlarına uygun olacak işi şekillendirme noktasında misyonu üstleniyor. Bu anlamda Bahçelievler Belediyemizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Bahçelievler'de istihdamı sağlayan Bikariyer İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirerek güçlü bir köprü kurdu. Toplamda 7 bin kişiye iş imkanı sağlayan Bahçelievler Belediyesi 23 bin vatandaşı ise firmalarla buluşturdu.