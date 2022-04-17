- Bahçelievler'de "Alo İftar" hattı ile vatandaşa sıcak yemek

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi ramazan boyunca telefonla iftar yemeği talep eden 65 yaş üstü, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz yemek götürüyor.

Bahçelievler Belediyesi ramazan ayında 65 yaş üstü, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik "Alo İftar" hizmetini hayata geçirdi. Ramazan ayında da toplumun her kesimine dokunmaya devam eden Bahçelievler Belediyesi; yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara bir telefon kadar uzaklıkta. Farklı çeşitlerde çıkan iftar menüsü, her gün yaklaşık 700 adresten bin kişinin kapısına kadar bırakılıyor. İftara yetişemeyen, yolda kalan vatandaşlar için de ilçenin 5 ayrı noktasında iftar çorbası dağıtımında bulunuluyor.

Oruç tutmayan ve ihtiyacı olan vatandaşlar için de günlük yemek çıkarıldığından bahseden Bahçelievler Çobançeşme Aşevi'nde aşçıbaşı olarak çalışan Volkan Taşkın, "Öğlene kadar ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye ulaştırmak amacıyla yapıyoruz. Öğleden sonra da iftarlık hazırlayıp günlük yemek üretimi yapıyoruz. Yemek menüsü olarak; mercimek, ezogelin, domates, şehriye olmak üzere çorba çeşitleri değişiyor. Yardımcı yemekler de değişiyor; bulgur pilavı, erişte makarna, soslu makarna şeklinde çıkıyor. Ana yemekler de haftanın her günü değişiyor. Etli yemek, tas kebabı, kuru fasulye, nohut, orman kebabı, köfte olarak 7 günde 7 çeşit yemek çıkıyor" şeklinde açıkladı.

Belediyenin Alo İftar çağrı merkezinde çalışan Alperen Kök ise, "Bahçelievler Belediyesi olarak Alo İftar hattımızda 65 yaş üstü, engelli ve yemek yapamayacak olan vatandaşlarımıza hijyenik ortamda yemekleri yapılarak evlerine kadar teslim ediliyor. Çağrı merkezimizi arayarak isimlerini ve kişi sayısını vererek bu talep bulunabilirler. Her gün 700 farklı adrese bin kişiye iftarlık ulaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.