Bahçelievler Belediye Başkanı kim? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? Bahçelievler Belediyesi hangi partiden?
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Bahçelievler Belediye Başkanı hakkında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır hangi partili ve Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Bahçelievler Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır hangi partili?
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR KİMDİR?
1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan
sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1986 yılında Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yaptı.
Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan
Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yerine
getirdi.
Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri
Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık
yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme
Merkezi'ni kurdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda
çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta
Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim
Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda
sorumluluk üstlendi.
AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır,
2003–2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
ardından da 2009–2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini icra etti. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak
görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi
çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili
Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve
16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi
(SKM) Başkanlığı yaptı. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl
Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı
görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır evli ve 1 çocuk
babasıdır