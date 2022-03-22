Bahçelievler Belediye Başkanı kim? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? Bahçelievler Belediyesi hangi partiden?

Bahçelievler Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir? Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır hangi partili?

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan

sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1986 yılında Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yaptı.

Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan

Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yerine

getirdi.

Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri

Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık

yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme

Merkezi'ni kurdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda

çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

(MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta

Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu

Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim

Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda

sorumluluk üstlendi.

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır,

2003–2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini

ardından da 2009–2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği

görevini icra etti. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak

görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi

çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili

Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve

16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi

(SKM) Başkanlığı yaptı. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl

Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı

görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır evli ve 1 çocuk

babasıdır

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