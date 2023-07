Bahçeköy Plus Projesi Lansman Partisi Ünlü İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Ailelerin kendi bahçelerinde istedikleri ürünleri yetiştirebilecekleri Bahçeköy Plus projesinin lansman partisi, ünlü isimlerin katılımıyla doğa ile iç içe bir yaz şenliği havasında düzenlendi. Projenin açılışına katılan Beyaz Group yönetim kurulu başkanı Cihan Aslan Özkan ve Özge Ulusoy, proje alanında örnek tiny house'ları ve bahçeleri gezerek deprem ve pandemi sonrası doğa içinde minimal bir yaşamın değerine dikkat çekti. Atlas Gayrimenkul Sahibi Hüseyin Ergüner ise Sema Aydemir ile birlikte projenin arsasında fidan dikimi gerçekleştirerek, herkesi doğaya dönüşe ve yeşil alanlarımızın korunmasına davet etti. Beyaz Group İnşaat ve Atlas Gayrimenkul ünlü isimler ve basın mensuplarıyla birlikte proje alanında sunumlar gerçekleştirdi. Bahçeköy Plus projesi, ailelerin kendi bahçelerinde istedikleri ürünleri yetiştirebilecekleri bir Tiny House köyü. Bu yaşam köyü projesi, hafta sonlarının en güzel hatıralarını tiny house yaşamıyla çıkarmayı hedefliyor. Kocaeli/İzmit'te bulunan Bahçeköy Plus projesi, aileleri doğa içinde yaşamaya davet ediyor.