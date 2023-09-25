Bahaş Holding, Hilal Hill Büyükçekmece Projesi'nde Çalışmalarını Sürdürüyor

Bahaş Holding, "Hilal Hill Büyükçekmece"yi hızla hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, projede bir yandan daire teslimleri etap etap devreye alınırken, bir yandan da hem etapların inşaatları yükseliyor hem de eski binaların yıkımları sürüyor.

Riskli binaları dönüştürerek, İstanbul'un pek çok bölgesini olası depreme karşı korumayı hedefleyen Bahaş Holding'in, FKG İnşaat ve STTA İnşaat ile Büyükçekmece'de hayata geçirdiği Hilal Hill Büyükçekmece'de inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam 9 etaptan oluşan projenin 1. etabının tesliminin ardından 2. etapta da daire teslimleri için geri sayım başladı.

Projede bir yandan 3., 4. ve 5. etapların inşaatlarına da peş peşe start verilirken 6. etabın da yıkımına başlandı. Proje, üst düzey yaşam olanakları sunan en yeni teknolojilere sahip, yaşanabilir, ferah, balkonlu, teraslı ve bahçeli daireleriyle dikkati çekiyor.

Okullar bölgesinde yer alan proje ayrıca, Büyükçekmece Marina'ya, Beykent Üniversitesi'ne, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki diğer özel hastaneler ile alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, deprem güvenli konutların inşa edilmesi bilinciyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm önceliğimiz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz İstanbul Avrupa Yakası'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Hilal Hill Büyükçekmece'de ilk etap teslimler gerçekleşti. Çok yakın zamanda 2. etabın da teslimlerine başlıyoruz. Tapularımız hazır. 3. etap inşaatı devam ederken diğer yandan 4. ve 5. etapların inşaatına da başladık. Şimdi de 6. etabın yıkımı yapıldı. Projemiz tamamlandığında toplam bin 20 riskli daire dönüşmüş ve yaklaşık 2 bin daire ve ticari alan inşa edilmiş olacak. Hilal Hill Büyükçekmece projesi için toplam 4 milyar TL'lik yatırımdan söz edebiliriz."