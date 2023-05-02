Baharın müjdeleyicisi "sakura ağaçları"ndan görsel şölen

ANKARA - Ankara Dikmen Vadisi'nde çiçek açan Türk- Japon dostluğunun simgelerinden ve baharın müjdecisi kabul edilen sakura ağaçlarını gören vatandaşlar, parka akın etti.

Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan, "Japon kiraz ağacı" olarak bilinen sakura ağaçları, Dikmen Vadisi'nde çiçek açtı. Ziyaretçilere ilkbaharın güzelliğini sunan sakura ağaçları, oluşturduğu görsel şölenle kendisine hayran bıraktı. Ziyaretçiler, Japon kültüründe aşkı ve tutkuyu simgeleyen, baharın ve yenilenmenin müjdecisi olan sakura ağaçlarının altında metrelerce yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sakura ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ve ziyaretçi akını havadan görüntülendi.

"Yeniden doğuş gibi felsefesi var"

Ziyaretçilerden Pınar Analan, sakura ağaçlarının canlılık ve yenilenme hissi yansıttığını belirterek, "Zaten çok merak ediyorduk, Yalova'dan geldik buraya. Sakura ağacının da Japonlarda bir anlamı olduğunu biliyorduk. Hatta telefondan da bakacaktık ne anlama geliyor diye. Sanki bir yenileniş, yeniden doğuş gibi felsefesi var diye aklımızdan öyle şeyler geçti. Buradaki hava da çok hoşumuza gitti. Parkın dizaynı da çok hoşumuza gitti. Mutlulukla geziyorduk" dedi.

Parka gelen çocuklardan Ahmet Birol Çetinkaya da sakura ağaçlarını Dikmen Vadisi'ni gezerken gördüğünü, ağaçların çok güzel olduğunu söyledi.

Dikmen Vadisi'ne çok defa geldiğini dile getiren Ahmet Yıldırım, "Biliyorum, Japon kültüründe önemli bir yeri var. Baharın geldiğini kesin ve net olarak hissediyorum. Dostlarımla geliyorum. Fotoğrafını çekiyoruz bolca, anılarımız oluyor. Japon kültüründe yaşamı temsil ediyor. İlk 2016 yılında görmüştüm bu ağaçları, anlamını bilerek gelmiştim çok da hoşuma gitti hikayesi" diye konuştu.

"Baharın geldiğini simgeliyor, o yüzden fotoğrafçıları çekiyor"

Sakura ağaçlarının fotoğrafını çekmek için Dikmen Vadisi'ne geldiğini kaydeden Mehmet Ali Kaplan ise şunları aktardı:

"Üniversite okurken gelmiştim. Sakura ağaçlarını duydum, açıkçası çok bir bilgim yok. Güzel görünüyor diye fotoğrafçı olduğum için gelip fotoğraf çekmek istedim. Anlamı çok güzelmiş. Kokusu çok güzel, görsel olarak çok güzel. Baharın geldiğini simgeliyor, o yüzden fotoğrafçıları çekiyor. Ben kendi profesyonel kameramla geldim, fotoğraflar çekiyorum. Birçok kişiyi de gördüm. Ankara'nın güzelliklerinden, hoş mekanlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim, birçok arkadaşıma tavsiyede bulunurum."