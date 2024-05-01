Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına yerleşti

KAYSERİ - "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler; zorlu göç yolunu tamamlayarak Kayseri'deki yuvalarına yerleşti.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı olan ve "leylekli köy" olarak bilinen Hürmetçi Mahallesi'ndeki yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu. Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarında yumurtlayan leylekler; sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor.

Yazı mahallede geçiren leylekler, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber göç ediyor.