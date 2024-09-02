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Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Bahar yeni fragman İZLE!

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İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında yer alan Bahar yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Bahar yeni fragman İZLE!

Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Bahar yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Bahar yeni fragman İZLE!

BAHAR KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

"Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlandı. Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alıyor.

Demet Evgar Bahar Yavuzoğlu

Buğra Gülsoy Evren Yalkın

Mehmet Yılmaz Ak Timur Yavuzoğlu

Hatice Aslan Nevra Yavuzoğlu

Ecem Özkaya Rengin Çevik

BAHAR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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