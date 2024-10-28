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Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı?

Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı?
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Bahar dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 29 Ekim tarihinde Bahar dizisinin yeni bölümünün olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi hakkında daha fazla bilgi almak ve yeni bölüm tarihlerini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Bahar dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 29 Ekim tarihinde Bahar dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle dizinin sıkı fanları, gelişen olaylar ve karakterlerin hayatındaki dönüşümlerin nasıl devam edeceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? Detaylar haberimizde...

BAHAR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bahar dizisi yeni bölümüyle 29 Ekim Salı günü saat 20:00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı?

29 EKİM'DE BAHAR VAR MI?

Bahar yeni bölümüyle 29 Ekim'de yayınlanacak.

Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı?

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 22. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Aziz Uras ve Seren'in evliliğine müsaade eden Efsun'un "Her şey benim istediğim gibi olacak," sözlerinden sonra isteme töreni esnasında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu. Bir yandan oğulları için bir arada olmak zorunda kalan Bahar ve Timur'un, diğer yandan kızlarının velayeti için çetin bir savaşa gireceklerinin de ilk ipuçları verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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