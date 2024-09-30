Bahar dizisinin heyecanla beklenen 18. Bölüm fragmanı nihayet izleyicilerle buluştu. Fragman, yeni bölüme dair önemli ipuçları verirken, dizinin takipçilerinde merak ve heyecanı daha da körükledi. Bahar'ın yaşadığı zorlu süreçlerin ardından, yeni bölümde neler olacağı herkesin aklında büyük soru işaretleri bırakmış durumda. Bahar'ın sır dolu hayatı, hastanede yaşanacak gelişmeler ve Süreyya ile olan mücadelesi, izleyicilerin ilgisini yeni boyutlara taşıyor. Peki, BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle!

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar ve Evren'in aralarındaki gerginliği çözmeye çalıştıkları anlara kısa bir bakış sunarken, Timur'un beklenmedik bir hamle ile hikayede nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu.

BAHAR OYUNCULARI

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya.