Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltına alındığını açıkladı. Peki, Bahar ve Nihal Candan ifadelerinde ne dedi?

Katıldığı moda yarışmalarıyla ünlenen fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan bugün İstanbul'da gözaltına alındı. Araç satışı yapacaklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Bahar ve Nihal Candan ifadelerinde ne dedi?

BAHAR VE NİHAL CANDAN İFADELERİNDE NE DEDİ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

CANDAN KARDEŞLER, ÇETENİN PARALARINI AKLADI

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılık Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yazılı ve görsel medya organlarında 'Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

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