Oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Bahar Öztan'ın hastalığı nedir, ne kanseri ve Bahar Öztan'ın sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, Bahar Öztan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? Oyuncu Bahar Öztan'ın sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Bahar Öztan, 2. kez ameliyat oldu. Bahar Öztan'ın hastalığı nedir ve ne kanseri olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Hastaneden bir video yayınlayarak son durumundan bahseden Öztan, sevenlerinden dua beklediğini söyledi. Bahar Öztan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? Oyuncu Bahar Öztan'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR ÖZTAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NE KANSERİ?

Geçtiğimiz hafta ameliyat olacağını duyuran ve sonrasında hastaneye yatırılan Bahar Öztan, iki kez ameliyat oldu. Hasta yatağından yayınladığı videoda günlerdir yaşadıklarından bahseden usta isim, "Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hala hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" dedi. Oyuncu videosunu da "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın" notuyla yayınladı.

Bahar Öztan'ın paylaşımına Yılmaz Morgül, Yeşim Salkım ve Safiye Soyman gibi isimlerden destek yorumu geldi.

OYUNCU BAHAR ÖZTAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kolon kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Bahar Öztan, ikinci kez ameliyat oldu. Hasta yatağından sevenlerine seslenen oyuncu, durumunun iyiye gittiğini söyleyerek dua istedi.