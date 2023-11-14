Bahar, Nihal Candan tutuklandı mı ve Bahar Candan ile Nihal Candan ne iş yapıyor sorularına yanıt aranırken Candan kardeşler neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında gösterişli hayatlarıyla isimlerinden söz ettiren Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı mı merak ediliyor. Peki, Bahar, Nihal Candan tutuklandı mı? Bahar Candan ile Nihal Candan ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

Bahar, Nihal Candan tutuklandı mı? Bahar Candan ile Nihal Candan ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

Bahar, Nihal Candan tutuklandı mı, Bahar Candan ile Nihal Candan ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Ardından, Bahar ile Nihal Candan kardeşlerin evlerine girilme anları ve yapılan aramaların görüntüleri ortaya çıktı. Bahar, Nihal Candan tutuklandı mı? Bahar Candan ile Nihal Candan ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR VE NİHAL CANDAN TUTUKLANDI MI?

Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan ederek para topladıkları tespit edilen örgütün paralarını akladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bahar ile Nihal Candan kardeşlerin evlerine girilme anları ve yapılan aramaların görüntüleri ortaya çıktı.

BAHAR CANDAN İLE NİHAL CANDAN NE İŞ YAPIYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

NİHAL VE BAHAR CANDAN'IN ÖRGÜT PARASINI AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.