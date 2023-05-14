14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Bahar Kapıda oldu. Peki, Bahar Kapıda yok mu? Bahar Kapıda neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bahar Kapıda dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Bahar Kapıda dizisini göremeyenler Bahar Kapıda yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Bahar Kapıda neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ BAHAR KAPIDA NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Bahar Kapıda dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Bahar Kapıda dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: