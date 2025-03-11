Bahar dizisinden ayrılıyor! Bahar dizisinden ayrılan oyuncu kim?

Bahar dizisi oyuncu ayrılığı gündemde! İzleyicilerin sevgisini kazanan Uğur Aydın karakteri, 38. bölümde ekrana veda edecek. Bahar dizisinin 38. bölüm fragmanı ayrılığı işaret etti. Tuğrul Tülek'in canlandırdığı Tuğra'nın "Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız" repliği, Bahar dizisinden ayrılan oyuncunun kim olduğunu merak ettirdi. Peki, Bahar dizisinden ayrılan oyuncu kim?

BAHAR DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCU KİM?

Bahar dizisinin sevilen karakterlerinden Uğur Aydın, 38. bölümde diziden ayrılıyor. Genç oyuncu Devrim Kabacaoğlu, Bahar ekibine veda edecek.

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

Devrim Kabacaoğlu, sinema ve dizi film oyuncusudur.8 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. İstanbul Beykent Üniversitesi (2021) mezunudur. Devrim Kabacaoğlu, 2022 yılından itibaren "Buğday Tanesi", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.