Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak?

Show Tv'de yayınlanan Bahar dizisi, yeni sezon bölümünün ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Bahar dizisinin 17. bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusu gündemde. İzleyiciler, Bahar dizisinin yeni sezonunun başlama tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 16. bölümü ile 11 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı ve izleyiciler tarafından merakla beklendiği biliniyor. Bahar dizisinin 17. bölümü ile Eylül ayının ikinci haftasında ekranlara dönmesi planlanıyor. Dizinin hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve 17. bölümün hangi tarihte yayımlanacağını heyecanla takip ediyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar,Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.