Yeni sezonu heyecanla beklenen Bahar dizisi için izleyiciler "Bahar dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt ararken, yayıncı kanal Show TV ve yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle sezon finalinde yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölümlerde neler olacağı büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlayacak? Bahar yeni sezon ne zaman?

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman sorusu için en güçlü tahmin, dizinin 2025 Eylül ayının son haftasında, büyük ihtimalle 23 Eylül 2025 Salı akşamı yayın hayatına geri döneceği yönünde. Show TV'nin önceki sezon yayın takvimlerine bakıldığında bu tarih oldukça olası görünüyor.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin ikinci sezonu da yine Eylül sonunda başlamış ve Salı akşamları ekranlara gelmişti. Yapımcı şirketin ve kanalın yeni sezon planlamaları doğrultusunda Bahar dizisinin bu yıl da benzer bir tarihte izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, çekimlerin Ağustos ayı itibarıyla başladığı ve tanıtım fragmanının Eylül ayının ilk haftalarında yayınlanmasının planlandığı bildiriliyor.