Ünlü sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın tutuklanma sebepleri ve son durumları merak konusu oldu. Bahar Candan'ın son durumu hakkında detaylar bekleniyor. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar Candan son durum nedir? İşte detaylar...

Televizyondaki moda yarışması programıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Candan kardeşler neden tutuklandı merak konusu oldu. Arama motorlarında Nihal Candan Bahar Candan son durum sorgulatılıyor. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar Candan son durum nedir? Detaylar haberimizde...

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHAR CANDAN SON DURUM NEDİR?

İlk günden itibaren Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşleri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, iki kardeşin hapisteki ilk günlerinde infaz koruma memurlarına sorun çıkardığını ileri sürdü. Erdinç, "İlk dönemlerinin zor olduğunu dile getiren Emrullah Erdinç, "Aile markasız kıyafetler götürdü cezaevin. Bahar Candan'ın oradaki infaz koruma memurlarıyla tartıştığı, infaz koruma memurlarının Bahar Candan'a kızdığı bilgisi geldi. Çünkü biraz şımarıklık yaparak yemekleri beğenmediği ve ne istediklerini bilmiyorum ama 'saçma sapan isteklerinin oldu' cümlesini kullandıkları için söylüyorum. Yemekleri beğenmedikleri bilgisi geldi" dedi.