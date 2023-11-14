Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındığı araştırılırken Bahar Candan ve Nihal Candan'ın suçu nedir merak ediliyor. Bahar ve Nihal Candan olayı nedir ve Candan kardeşler gözaltına mı alındı gündeme geliyor. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan'ın suçu nedir? Bahar ve Nihal Candan olayı nedir?

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın suçu ne? Bahar ve Nihal Candan olayı nedir?

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın suçu nedir ve Bahar ve Nihal Candan olayı nedir merak ediliyor. Katıldığı moda yarışmalarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ile Nihal Candan'ın gözaltına alınma sebepleri araştırılıyor. Bahar Candan ve Nihal Candan'ın suçu ne? Bahar ve Nihal Candan olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN'IN SUÇU NE?

Katıldığı moda yarışmalarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ile Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Candan kardeşlerin devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan ederek para topladıkları tespit edilen çetenin paralarını akladıkları belirlendi.

BAHAR VE NİHAL CANDAN OLAYI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

NİHAL VE BAHAR CANDAN'IN ÇETENİN PARALARINI AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAHAR CANDAN

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