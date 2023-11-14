Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Candan kardeşler gözaltına mı alındı ve son durum nedir gündeme geliyor. Bahar Candan ve Nihal Candan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler neden gözaltına alındı? Son durum nedir?

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına mı alındı ve son durum nedir gündeme geliyor. Sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlarla gündeme gelen Bahar Candan ve Nihal Candan neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler neden gözaltına alındı? Son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN GÖZALTINA ALINDI MI?

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı.

BAHAR VE NİHAL CANDAN KARDEŞLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında paylaşımlarıyla fenomen olan Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen kardeşlerden Nihal Candan'ın kendisine ait bir güzellik merkezi bulunuyor.